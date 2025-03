"Qui manca solo una vera piazza"

Giancarlo Giorgini è il panettiere di via del Pinocchio: "Sono qui da 30 anni, ci abito e ci lavoro. Come quartiere è tranquillo, vivibile, si sta bene, magari manca da tempo un vero centro di aggregazione, una vera piazza, un posto dove le persone si possono incontrare, a qualsiasi età. Il degrado non è così presente, al Pinocchio si sta bene, c’è un rapporto umano. E non ci sono i parcheggi a pagamento, per fortuna, quindi si trova posto abbastanza facilmente. E non ci sono problemi di criminalità o di sicurezza, l’unico problema che qui vicino c’è una comunità di minori non accompagnati e a volte è successo che questi ragazzi siano un po’ troppo esuberanti".