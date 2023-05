Raccichini parla dell’alzheimer

L’Alzheimer al centro del primo di una serie di incontri. È quanto sta promuovendo l’associazione Autonomia è Vita. Sabato, al ristorante l’Anello d’Oro, l’appuntamento inaugurale con la dottoressa Alessandra Raccichini, neuropsicologa dell’Inrca di Ancona. "Il medico ha focalizzato l’attenzione sul tema della malattia vissuta dal paziente e dai familiari, ma vista con gli occhi della società – ha spiegato la dottoressa Francesca Rosati di Autonomia è Vita -. Il titolo ‘Alzheimer essere o avere’ ha evidenziato l’aspetto psichico e fisico della malattia e anche l’aspetto sociale e la percezione del malato di Alzheimer". Alla fine dell’incontro, spazio alle domande dei tanti presenti per uno scambio reciproco molto interessante. "L’obiettivo di questi incontri – ha concluso Rosati - è infatti sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche che esistono, nonostante siano ancora molto nascoste, e che molte famiglie si trovano ad affrontare, spesso in totale solitudine. Noi grazie al supporto di esperti presenti sul territorio vorremmo permettere a chi partecipa di condividere, per sentirsi meno soli, e fornire un supporto per capire quali strategie, strumenti, esistono e cosa si può migliorare".