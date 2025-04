Regione, l’autonomo Csa è il primo sindacato

Il Csa Regioni Autonomie Locali, all’esito del voto per le elezioni Rsu nell’Ente Regione Marche è risultato il primo sindacato della regione con ben 642 voti e 1.132 preferenze personali per i 27 candidati del Csa. "Un risultato storico per il Csa, sindacato autonomo che si è affacciato nella Regione Marche solo quattro anni fa –spiega una nota – un sindacato nuovo che ha basato il suo operato sull’ascolto e la vicinanza alle persone, perché i dipendenti sono il fulcro del Csa. Una organizzazione sindacale che si fonda sui giovani – così commenta la responsabile Csa della Regione Marche Romina Andreucci – perché riteniamo che i giovani siano la linfa vitale della nostra organizzazione, il nostro futuro e quello della società locale e nazionale. Un sindacato, quello del Csa nella Regione Marche, denso di quote rosa, perché il contributo delle donne ha un valore inestimabile. In questi anni il Csa nella Regione Marche ha dimostrato costantemente una specifica attenzione alle esigenze dei dipendenti ed è per questo – prosegue Romina Andreucci – che è nostra intenzione continuare in questo percorso basato sull’ascolto e sulla formazione. Un ringraziamento particolare va pertanto a tutte le colleghe e i colleghi che hanno sempre creduto nel Csa e nelle persone che lo compongono e a loro tutti va un nostro messaggio concreto e speciale".