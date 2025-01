"Rimborsi lenti. A noi il mais serve"

"Il mais piace troppo ai cinghiali e lo vediamo soprattutto negli appezzamenti vicini ai fossi. Però a noi serve perché lo impieghiamo nell’alimentazione dei bovini di razza Marchigiana che alleviamo. Su circa 7 ettari coltivati, uno lo perdiamo per colpa degli ungulati e questa situazione va avanti da anni. Purtroppo è un problema di tutta la zona come mi viene raccontato anche da altri colleghi agricoltori. A volte i branchi comprendono decine di individui. Quest’estate lo ho visti spesso, soprattutto la mattina. I rimborsi? Anche se con lentezza arrivano. Il problema è che noi affrontiamo delle spese per coltivare e poi, quando tutto il raccolto è perso, il risarcimento non è tale da coprire tutto ciò che abbiamo investito".