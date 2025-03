"Ripartiamo, contro la Recanatese non si può sbagliare"

Il Castelfidardo non può buttare tutto quello che di buono ha fatto finora. In casa fidardense martedì si è ripartiti con questa idea in testa per preparare al meglio la partita di domenica casalinga contro la Recanatese. "Ci può stare una battuta d’arresto, ma dobbiamo metabolizzare subito, analizzare gli errori e ripartire con voglia ed entusiasmo" ha detto mister Marco Giuliodori ai suoi ragazzi alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di domenica sul campo dell’Atletico Ascoli. Errori come nell’occasione del rigore e non solo. "Dove è stata sbagliata la scelta. Un errore di valutazione, si doveva spazzare invece si è preferito tenere la palla. Sotto porta poi ci vuole maggiore cinismo".

Oltre a più attenzione e atteggiamento. Quello che è un po’ mancato contro i bianconeri. "Una partita giocata su un campo non al meglio, non solo per le dimensioni ridotte e per il campo pesante per la pioggia, ma anche per le condizioni del manto in sintetico. Una partita che poteva essere decisa solo da un episodio e l’Atletico Ascoli l’ha sfruttato". Il Castelfidardo ora non potrà sbagliare per la terza volta consecutiva. Domenica al Mancini sarà di scena la Recanatese.

"Un derby, quasi una stracittadina visto che le due città sono quasi attaccate. Un derby salvezza, la classifica almeno dice questo. E quindi ci sono tanti motivi per fare bene e cercare di portare a casa punti viste le due ultime sconfitte di fila. Ma dovremo fare molta attenzione, perché la Recanatese è tutt’altra squadra rispetto all’andata, anche in panchina, e ha una forte propensione offensiva".

Juniores. Continua la serie positiva della Juniores del Castelfidardo che ha pareggiato nell’ultimo turno in trasferta, contro il Fossombrone (1-1). Un pari beffa per i biancoverdi che non sono riusciti a capitalizzare alcune palle gol interessanti per riuscire a incrementare il loro bottino, con il gol di Zanutel al 25’ del primo tempo ad aprire le danze. Solo nel finale (43’ st) arriva il pari locale di Franceschetti. "Un pareggio che ci lascia con l’amaro in bocca" il pensiero di Filippo Gasparrini, allenatore dei fidardensi.

La formazione del Castelfidardo Juniores schierata contro il Fossombrone: Manganelli, Martella, Dovhanyk, Ni, Musciano, Turano, Graciotti Lo, Graciotti Lu., Zanutel, Simonetti, Prebibaj.