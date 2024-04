"Ristopro al massimo. A Vicenza gara dura"

Un trittico vincente nella settimana di Pasqua contro formazioni in salute che ha lanciato la Ristopro come quinta forza del campionato a quota 38 punti raggiungendo con anticipo i play off. Nell’ultima gara contro la Lumezzane Fabriano ha dimostrato tutta la sua forza e compattezza superando nel finale una squadra che a metà gara era avanti di 14. Ma i ragazzi di Niccolai sono riusciti a rimontare e battere gli avversari nel finale per 93 a 91 con il duo Stanic-Giombini che nel girone di ritorno stanno disputando un grande campionato. Un grande collettivo con sette atleti scesi su parquet con sei di loro in doppia cifra con Gnecchi 10p e 18 di valutazione; Stanic 16p e 20 di val.; Negri 10p; Giombini 19p, 7r e 35 di val,; Cent’anni 16, Bedin in doppia doppia 15p, 10r e 17 di val; Verri e il rientrante Bandini con 7 p e 7 di val).

Domani i ragazzi di Niccolai con inizio alle ore 18 saranno di scena contro l’Allianz Vicenza che nell’ultima di campionato ha superato lontano dal suo pubblico la Virtus Padova (67-77). La Ristopro dovrà fare molta attenzione ad avversari in forma e con la voglia di raggiungere la salvezza come Cucchiaro (26p), Brambilla (11p), Riva (10p), Bugatti (11p), Campiello (9p), Lurini (6p), Antonietta (2p) e Cernivani (2).

"Riuscire a vincere queste tre gare - è coach Andrea Niccolai che parla - è stata una vera impresa da parte dei ragazzi, sia per le difficoltà, sia per l’enorme dispendio di energie dovuta dal fatto di essere sostanzialmente in 7 da molto tempo. Siamo riusciti ad ottenere i playoff nonostante questa emergenza durata oltre un mese quindi direi che di più non si poteva fare. A Vicenza troveremo una squadra molto agguerrita che avrà l’obiettivo di evitare i playout. Hanno recentemente avvicendato il coach vincendo con l’Andrea Costa Imola e superato Padova. Sarà un partita complicata, servità concentrazione per portare a casa i due punti".

Angelo Campioni