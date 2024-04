Rubano scooter ma finiscono contro un’auto

Vedono uno scooter 250, decidono di rubarlo e di scappare a folle velocità, ma poco dopo carambolano in strada e si feriscono: i carabinieri li beccano e li denunciano. È accaduto nelle strette vie del centro storico di Fabriano. Raggiunti dai carabinieri della compagnia di Fabriano i due, entrambi nordafricani ventenni, disoccupati e residenti in città, sono stati denunciati per ricettazione. Ma non è tutto, perché chi era alla guida si è visto comminare una sanzione amministrativa pari a 5.100 euro per la guida senza patente. I due ventenni hanno provato a negare quanto avvenuto, ma a incastrarli sono state le immagini del sistema di videosorveglianza presente nel centro storico di Fabriano. È avvenuto nei giorni scorsi in piena notte, quando i due nordafricani ventenni, da tempo residenti a Fabriano, disoccupati e incensurati, hanno avvistato lo scooter 250 di cilindrata appartenente a un sessantenne del posto: lo aveva parcheggiato sotto la propria abitazione. I due sono riusciti a rubarlo e si sono lanciati in una folle corsa per le vie del centro storico cittadino. Il conducente, però, ha perso il controllo dello scooter ed è finito contro il lato posteriore di un’automobile parcheggiata. L’impatto è stato violento ed entrambi i ventenni sono finiti rovinosamente in terra, procurandosi delle escoriazioni. Uno dei due è riuscito ad allontanarsi di pochi metri dal luogo dell’impatto, l’altro invece è rimasto in terra. Una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è intervenuta, riuscendo a bloccare entrambi i ventenni. Prima di tutto sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano, dove sono stati medicati, ricevendo pochi giorni di prognosi per le escoriazioni dovute alla caduta. In seguito, visto che negavano di essersi appropriati dello scooter, i militari hanno acquisito e visionato i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza presente in centro storico. Tutto era stato immortalato: dal furto all’impatto con l’automobile parcheggiata. I carabinieri hanno contatto il proprietario del mezzo, risalendo a lui tramite il numero di targa. L’uomo ha confermato di non conoscere i due nordafricani. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione e il conducente è stato, inoltre, sanzionato con una multa pari a 5.100 euro per la guida senza la patente. I controlli della compagnia carabinieri di Fabriano proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni, in chiave preventiva di ogni reato.