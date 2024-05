Rubano sul mezzo di Anconambiente: presi 19enni

Rubano materiale di elevato valore da un mezzo di Anconambiente, due giovani appena maggiorenni individuati poco dopo. Uno è stato fermato dagli inquirenti della polizia locale di Ancona, per l’altro le ricerche sono scattate immediatamente. È successo nel primo pomeriggio di ieri in corso Carlo Alberto. Fondamentali le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza nella zona, ma decisivo soprattutto il fatto che l’operatore in servizio nella sala operativa del comando della polizia locale abbia potuto assistere in diretta al blitz dei due ragazzi, entrambi 19enni di origini straniere. Il fatto è accaduto poco dopo le 14, quando i due addetti di Anconambiente che stavano effettuando dei lavori di manutenzione si sono fermati e allontanati per pochi minuti dal mezzo a bordo del quale avevano caricato i macchinari, in particolare dei trapani demolitori particolarmente costosi, del valore di oltre 2mila euro. In quei pochi minuti i 19enni sono saltati a bordo del cassone, e preso possesso dei macchinari allontanandosi. Il furto in diretta è stato notato al comando e poco dopo una pattuglia dei vigili urbani ha fermato uno dei due autori, facilmente rintracciato. L’altro potrebbe essere presto fermato, ad incastrarlo ci sono le immagini che li hanno ripresi in diretta.