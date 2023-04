Ruggeri: "Sarà una festa e un modo per ricordare"

Domenica alle 15 allo stadio Bianchelli la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’, l’invito di Enrico Ruggeri: "Sarà una festa, vi aspettiamo". In campo con la Nazionale Cantanti ci saranno Ubaldo Pantani, Bugo, Moreno Conficconi, Moreno Donadoni, Ludwig, Paolo Vallesi, Pierpaolo Petrelli, Shade, Deddy e Il Tre, mentre a indossare la maglia del Charety Senigallia sarà il Ct della Nazionale Roberto Mancini insieme all’ex bianconero Ciro Ferrara e Dj Ringo. Enrico Ruggeri è uno degli storici componenti della Nazionale Italiana Cantanti e da lui parte l’appello a riempire lo stadio per aiutare gli alluvionati: "Sono passati quarant’anni, abbiamo giocato negli stadi più belli d’Europa, abbiamo incontrato le grandi personalità della terra, tutte cose impensabili quando l’avventura è cominciata, più di cento milioni di euro fa – dice Ruggeri -. Eppure a molti di noi la voglia non è passata, rimane il desiderio di stare assieme e renderci ancora utili quando qualcuno ha bisogno di una mano. Così torniamo nelle Marche, un posto che mi è caro perché per me significa adolescenza, amici, calore e mare, d’inverno e d’estate. Il 15 settembre 2022 ha lasciato tredici posti vuoti nelle famiglie, tanto dolore e tante difficoltà. Domenica noi ci siamo. Sarà una festa, un modo di sorridere, di stare assieme, ma soprattutto un obbligo morale per tutti noi".