Salotti del gusto presi d’assalto: 25mila visitatori

Oltre 25.000 visitatori e ‘Salotti del gusto’ sold out anche per la seconda giornata di Choco Marche in cui protagonisti sono stati nello ‘Spazio Giovani under 35’ i lievitati del ‘Vecchio Forno’ delle Grazie di Ancona e di ‘Brutti ma Buoni’ di Osimo e le ‘ricette della nonna rivisitate dallo chef’ curate dall’ ‘Enoteca dell’Angolo’ di Falconara e ‘Lorenzo Lab’ di Ancona, e le degustazioni proposte dal maestro cioccolatiere Marco Cascia di Jesi.

Assegnato anche l’attestato al vincitore del contest Cioccolatino Special Edition’, ideato in collaborazione con Cupra Domina, dedicato ad una città del mondo. Tra le tante particolari versioni ad ottenere il primo posto è stata la creazione della cioccolateria ‘Marcantognini - i colori del cioccolato’ di Mondavio al ripieno di gin-lemon.

Tutto esaurito anche per i laboratori pensati per i più piccoli curati dai cioccolatieri Luigi Loscalzo e Barbara Serrani, dall’azienda dallaGrest e dalla ‘Fattoria La Marchigiana all’Aria aperta’ e lo spazio a tema all’interno della libreria Fagola in collaborazione con Giaconi Editore, esalta l’arte del cioccolato e le eccellenze del territorio. Realizzati grazie alla collaborazione di imprese del territorio.