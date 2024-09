Salvataggi, encomi ai carabinieri

Medaglia Mauriziana per il tenente Michele Ridente, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Senigallia. Ieri il Comandante Provinciale di Ancona, Colonnello Carlo Lecca, alla presenza del Capitano Felicia Basilicata, Comandante della Compagnia di Senigallia, ha consegnato al Tenente Michele Ridente, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia la Medaglia Mauriziana prestigioso riconoscimento istituito dal Re Carlo Alberto per merito militare di 10 lustri. L’onorificenza viene concessa dal presidente della Repubblica a ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, al compimento di 50 anni di servizio utile, lodevolmente prestato. Oltre all’Ufficiale hanno ricevuto l’Encomio Semplice del Comandate della Legione Marche, Gen.B. Salvatore Cagnazzo, il Vice Brig. Simone La Bruto e l’appuntato scelto Matteo Sonnante, rispettivamente Capo Equipaggio e autista dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Senigallia per il tempestivo intervento effettuato lo scorso mese di aprile intervenendo presso l’Ospedale di Senigallia in soccorso di una paziente che minacciava di lanciarsi da una finestra posta al sesto piano della struttura sanitaria. Il Colonello Carlo Lecca, alla consegna dei riconoscimenti, si è complimentato con i militari.