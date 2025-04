Samb e Sora pareggiano 0-0: la difesa laziale resiste al Riviera

SAMB 0 SORA 0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6; Chiatante 6, Gennari 6, Pezzola 6, Orfano 6; Toure 6,5 (43’ st Lulli sv), Guadalupi 6,5; Kerjota 6, Moretti 5,5 (40’ st Fabbrini sv), Battista 5,5 (29’st D’Eramo), Eusepi 5,5. A disp. Semprini, Baldassi, Sbaffo, Zoboletti, Bouah, Tataranni. All. Palladini 6

SORA (4-2-3-1): Simoncelli 6; Ippoliti 6 (40’st De Luca), Ferrari 6,5, Fili 6,5, Orsi 6 (29’st Bouabre sv); Marrale 6, Di Prisco 6; Seck 6 (18’ st Mellini 6), Rao 6 (9’ st Pacchioni 6), Digilio 6; Gomez 6. A disp. Bianco, Tortora, Salviato, Belli, Bauco. All. Schettino 6,5

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato 6Guardalinee: Frunza-Roselli

Note: Spettatori 8.012. Amm. Gennari (Sa), Moretti (Sa), Orsi (So), Fili (So), Mellini (So), Ippoliti (So), Pezzola (Sa), Ferrari (So). Angoli 12-3 per la Samb. Rec. 1’ st, 5’ st

La Samb non va oltre lo 0-0 con il Sora al Riviera, davanti ad oltre 8mila spettatori e vede ridursi a sette i punti di vantaggio sul Teramo corsaro a Recanati. Una domenica non certo positiva per la formazione di Palladini che è andata costantemente a cozzare contro l’attenta retroguardia laziale.

Stupenda scenografia iniziale degli ultras rivieraschi per festeggiare i 102 anni del club. "Per questa città e la sua gente… lotta e vinci", lo striscione che campeggiava in curva nord con il settore interamente colora di rossoblù.

Palladini lascia in tribuna Paolini e Zini in settimana alle prese con affaticamenti muscolari e presenta un under in più rispetto alla regola classica. E quindi Orfano a sinistra, Chiatante a destra sulla linea difensiva e Tourè a centrocampo. Tra i pali il 2006 Orsini.

Torna Battista sull’out sinistro con Moretti e Kerjota a ridosso di capitan Eusepi. Il Sora nel primo tempo si è giocato la sua partita pressando alto la Samb, limitando il raggio d’azione dei suoi attaccanti.

Marcature ferree su Kerjota e Battista ma con i centrali ospiti bravi ad arginare Eusepi e Moretti. Nella ripresa, poi, la Samb ha provato a sbloccare il punteggio ma la fisicità degli ospiti ha avuto la meglio anche nell’uno contro uno.

Sarebbe servita una maggiore fantasia in avanti. Palladini le ha provate tutte, ma forse poteva dare maggiore spazio a Fabbrini, gettato nella mischia solo a cinque minuti dal termine. Il Sora è riuscito così a limitare il raggio d’azione dei rossoblù. Il portiere ospite Simoncelli si è reso protagonista di un paio di interventi.

Il primo al 43’pt su un colpo di testa di Moretti dopo un corner calciato da Kerjota (vane le proteste del numero 99 rossoblù sul fatto che il pallone abbia o meno oltrepassato la linea di porta) e poi al 40’ st su una punizione di Guadalupi. Per il resto i timidi tentativi della Samb sono andati sempre a cozzare contro la munita retroguardia ospite.

E domenica prossima ecco il big match al Bonolis contro un Teramo carico a mille dopo la vittoria di Recanati. In Abruzzo non ci saranno i tifosi rossoblù. A quattro giornate dal termine Eusepi e compagni diventano padroni del loro destino.

Benedetto Marinangeli