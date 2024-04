San Ciriaco, Fiera da mare a mare. Le benemerenze in piazza del Papa

Sta per tornare la kermesse più amata dagli anconetani, la Fiera di San Ciriaco. E quest’anno le danze si apriranno già da martedì 30 aprile con lo street food in piazza Pertini mentre le bancarelle della fiera apriranno come sempre dal primo al 4 maggio. Ma la festa continuerà anche domenica 5 maggio con il concerto conclusivo, sempre in piazza Pertini, di 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta alle 18.30.

Le novità non finiscono qui perchè per l’edizione 2024 l’amministrazione comunale ha deciso di spostare la cerimonia delle civiche benemerenze di sabato 4 maggio alle ore 19 in piazza del Papa. La cerimonia sarà anticipata dalla Santa Messa alle 17:30 alla Cattedrale del Duomo. Sabato 4 maggio si svolgerà anche la tradizionale tombola di San Ciriaco organizzata dalla Croce Gialla (in piazza Diaz). Tornano inoltre le giostre nella zona del Passetto, insieme al mercato dei produttori di "Campagna Amica" della Coldiretti. Quella che sta per partire è un’edizione record, con ben 437 espositori (nel 2023 sono stati 424) dislocati in una suggestiva passeggiata "da mare a mare" che andrà dal Passetto a corso Garibaldi. Ci saranno 22 banchi di gastronomia e 26 espositori di prodotti tipici provenienti da 12 regioni. La Fiera Campionaria ospiterà invece 29 aziende e altre 50 faranno parte del Mercatino degli artigiani. Gli ambulanti saranno dislocati lungo il viale della Vittoria, da via Giannelli a piazza IV Novembre, dove troveranno spazio anche le esposizioni dei Sapori Tipici. Sul lato destro del Viale l’occupazione inizierà da via Orsi fino a piazza IV Novembre (la prima parte sarà lasciata ad utilizzo dei residenti); sul lato sinistro, invece, gli ambulanti si disporranno da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria. In questo caso l’ultimo tratto, sarà lasciato per il passaggio dei residenti. I banchi saranno aperti dalle 8.30 alle 22 mentre in piazza Pertini l’inizio della somministrazione inizierà alle 18 di venerdì 30 aprile e nei giorni successivi dalle 12 a mezzanotte. Ci saranno specialità da ogni regione come le bombette del Salento, la crescia di Gubbio, le piadine gourmet, le olive ascolane, i cassoni, lo gnocco fritto con salumi, cannoli e arancine siciliane, grigliate, tagliata di fiorentina, arrosticini abruzzesi e molto altro. "Sapori Tipici" anche al Viale nel tratto compreso tra via Rismondo e via Bianchi. Ma la vera novità è lo stand per i celiaci dedicato sia alla vendita di prodotti privi di glutine, sia alla divulgazione di informazioni per persone affette da questa intolleranza. Saranno presenti anche una decina di associazioni di volontariato e onlus.

Gli intrattenimenti di Piazza Pertini sono organizzati dalla Fiera, in collaborazione con Emanuel Pàstina di Universal Events. Il programma prevede per martedì 30 aprile il dj set dell’anconetano Giacomo Gabrielli, in arte ‘La Regina’, con il meglio della musica trash e pop; mercoledì si esibisce il trio ‘Cagiara’s’ con un repertorio di cover di artisti italiani; giovedì si continua con David Mazzoni, il noto tenore anconetano finalista di Italia’s Got Talent, che proporrà un viaggio nella celebre musica italiana; venerdì 3 maggio ci sarà il quartetto Hit Band con un concerto dedicato a Lucio Battisti; sabato 4 maggio si chiude il programma, di nuovo, con La Regina.