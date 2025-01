Sanitari in servizio,. Marche sopra la media Italia

Nelle Marche, per l’anno 2022, nella regione sono presenti 13,3 unità di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Ssn) ogni 1.000 abitanti, un valore superiore alla media Italia che si pone a 11,6 unità per mille abitanti. È uno dei dati che emergono dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che analizza "la spesa per il personale, le unità di personale dipendente, la spesa pro-capite per il personale, la spesa per unità di personale, la spesa per la fornitura di personale cosiddetti ’gettonisti’ (cioè professionisti della sanità chiamati a gettone o pagati per un singolo turno), il numero di medici e infermieri presenti nel territorio nazionale e il confronto con gli altri Paesi.

Nelle Marche, riferisce Gimbe, "la spesa pro-capite per il personale dipendente nel 2023 è stata di 743 euro, superiore alla media Italia di 672 euro. Per l’anno 2022 – fa sapere ancora la Fondazione – la spesa per unità di personale dipendente del Ssn della regione Marche è di 55.714 euro che invece risultat valore più basso rispetto alla media nazionale di 57.140 euro.

Nella valutazione generale sui dati nazionali, la Fondazione Gimbe, parla di "crisi senza precedenti del personale sanitario" in considerazione del fatto che si sono "persi oltre 28 miliardi di euro in 11 anni, più della metà solo nel 2020-2024".