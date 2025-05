Sassoferrato Genga ai playout, Fermignanese in finale nel girone A di Promozione

Sarà playout per il Sassoferrato Genga nel girone A di Promozione. Niente playoff invece per il Marina per la regola dei dieci punti di distacco dalla seconda. La Fermignanese, seconda in classifica, vince sul campo del Gabicce Gradara portandosi a quota 60 punti. Non fa altrettanto il Vismara che perde sul campo del Villa San Martino restando a 49: sono così 11 i punti di differenza tra la seconda e la terza. Il Marina prende solo un punto in casa e chiude quarta, con 48 punti. La Fermignanese già in finale affronterà la vincente dei playoff del girone B. Scendendo in classifica il Sassoferrato Genga pareggia a Pergola mantenendo gli otto punti di distacco e fra sei giorni salirà a Pergola per lo spareggio salvezza. Chiude con una vittoria nel derby la Jesina già promossa in Eccellenza. Vincono anche Vigor Castelfidardo e la Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Promozione (girone A): Gabicce Gradara-Fermignanese 0-2, Jesina-Moie Vallesina 3-2, Lunano-Sant’Orso 2-1, Marina-Appignanese 2-2, Pergolese-Sassoferrato Genga 1-1, Tavullia Valfoglia-Biagio Nazzaro Chiaravalle 0-3, Villa San Martino-Vismara 2-0, Vigor Castelfidardo-Barbara Monserra 3-2.

Classifica: Jesina 64; Fermignanese 60; Vismara 49; Marina 48; Villa San Martino 45; Vigor Castelfidardo e Moie Vallesina 42; Lunano 41; Tavullia Valfoglia, Biagio Nazzaro Chiaravalle e Gabicce Gradara 40; S.Orso 36; Pergolese 34; Sassoferrato Genga 26; Barbara Monserra 22; Appignanese 19.