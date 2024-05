Sassoferrato (Ancona), l'ex marito la accoltella in auto: 50enne gravissima

Sassoferrato (Ancona), 6 maggio 2024 – Rientra a casa e nello scendere dall’auto si vede aggredire, coltello in pugno, dal marito da cui si stava separando e con il quale stava discutendo dentro l’abitacolo prima di essere colpita.

Diversi i fendenti che hanno raggiunto il corpo della donna cinquantenne, soccorsa da un passante.

E’ accaduto attorno alle 13,15 in via Bramante nel parcheggio del condominio dove vive la donna che è riuscita a chiedere aiuto allertando un passante che avrebbe chiamato i carabinieri che sopraggiunti in pochi istanti hanno fermato poco dopo l’uomo che stava tentando la fuga.

La donna, rimasta cosciente durante i soccorsi, è stata soccorsa dall’eliambulanza che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Diverse le ferite riportate oltre al forte choc, ma la donna accoltellata dal suo ex marito non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio.

Entrambi avevano una figlia minorenne che era a scuola al momento dell’accoltellamento.