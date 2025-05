"Scalinata chiusa. Ma luogo magico"

Arianna Massi è una studentessa che si gode il Passetto quando c’è il sole e nelle ore libere: "E’ un posto magico, aiuta a riflettere, a riconnettersi con i pensieri. Nei momenti di pausa dallo studio questo è un luogo ideale, che ti fa stare bene. Molto silenzioso, si può stare anche in compagnia, si vede il mare, un posto davvero magnifico. Anche se è vero, questi lavori in corso sembrano non finire mai e certo non agevolano la fruizione del luogo, anche l’anno scorso la scalinata in parte era chiusa, speriamo che si concludano presto, per restituire ai cittadini e a chi viene da fuori come me il Passetto in tutto il suo splendore. Restano da sistemare alcune zone, in vista della stagione estiva. Ma adesso va bene anche così".