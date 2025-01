"Schianto causato da ghiaccio e nebbia"

Un lavoro enorme, quello dei vigili del fuoco, unitamente alle forze dell’ordine, alla Protezione civile e alla società di distribuzione per gestire l’altra emergenza, dopo la tragedia di ieri mattina. A rendicontare gli interventi, il comandante provinciale di Ancona dei vigili del fuoco Pierpaolo Patrizietti: "Noi siamo intervenuti in un primo momento per la fuoriuscita di gas, motivo per il quale la fornitura è stata interrotta a Torrette e all’ospedale regionale, quando è stata intercettata", la testimonianza. A quel punto la ditta ha effettuato i lavori di bypass della tubazione divelta, prima di procedere alla riattivazione. Discorso differente per il presidio sanitario dove, ha proseguito Patrizietti, la riattivazione sarebbe avvenuta nell’arco di qualche ora "grazie ad un carro bombolaio per fornire direttamente l’alimentazione". Come noto, invece, i tempi per erogare il gas a Torrette, ma anche a parte di Collemarino, si sono allungati. L’incidente di via Esino non è stato l’unico in una mattinata nera per il territorio, complici anche "le basse temperature e la nebbia", ha specificato Massimo Carducci, direttore coordinatore speciale dei vigili.