Schianto in moto a Castelfidardo: un ferito a Torrette

Schianto ieri nel primo pomeriggio lungo via della Stazione a Castelfidardo. Da Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che ha trasportato il motociclista coinvolto nell’incidente al pronto soccorso dell’ospedale dorico. Le sue condizioni non sarebbero troppo gravi. Lungo quelle pericolose curve la moto è finita contro una macchina in transito. Sul posto l’ambulanza della Croce verde cittadina e l’automedica da Osimo. Gravi i disagi alla viabilità lungo quella strada che collega la città della fisarmonica alla Stazione di Osimo.