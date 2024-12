Schianto, quattro auto coinvolte. Una ragazza finisce in ospedale

Ha coinvolto quattro auto il maxi tamponamento che si è verificato ieri mattina lungo la statale 16 a Osimo Stazione, allo svincolo per il Mc Donald’s, spesso teatro di incidenti anche molto gravi. A finire all’ospedale una donna, 27enne originaria di Livorno, trasportata all’ospedale regionale di Torrette in condizioni non gravi. E’ rimasta sempre cosciente e vigile. Due delle quattro macchine erano alimentate a metano e anche per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, per la messa in sicurezza. Sul posto una pattuglia dei carabinieri per i rilievi, la polizia municipale per gestire la viabilità e il mezzo di soccorso, l’ambulanza della Croce bianca di Numana. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara: pare che la prima auto che procedeva in direzione nord abbia frenato all’improvviso, forse per svoltare in direzione del fast food e di via dell’Industria, e proprio in quel momento sia stata centrata da un secondo veicolo che procedeva nella stessa direzione, a sua volta tamponato da una terza e poi una quarta si è aggiunta alla coda. La 27enne si trovava in una delle auto centrali. Gravi i disagi al traffico che si sono protratti per più di un’ora lungo quell’arteria ad alta percorrenza sia di notte che di giorno.