Schianto sulla Flaminia Auto sulle recinzioni della ferrovia: treni bloccati

Finisce contro la recinzione della linea ferrovia e la sfonda. Paura ieri mattina, sulla via Flaminia, attorno all’ora di pranzo, per un 57enne che c’è mancato poco finisse con l’auto sui binari.

L’uomo, un residente del posto, era alla guida di una Fiat Panda, quando alle 13.30 è piombato sulla recinzione di cemento che divide la strada dalla ferrovia, lato mare, abbattendola per almeno 20 metri di lunghezza. Con le ruote anteriori si è fermato sul cordolo, ad un pelo dai binari. Il materiale della revisione è finito sui binari e questo ha comportato la sospensione del passaggio del treno.

I detriti infatti potevano essere pericolosi per il passaggio dei treni in transito. A causare l’incidente sarebbe stata una vettura, una Toyota, che usciva da un passo carraio.

Al volante c’era un 67enne che doveva svoltare in direzione Falconara. Stando ai primi accertamenti il conducente della Panda avrebbe sterzato per evitare la Toyota che si stava immettendo sulla Flaminia, e la manovra gli avrebbe fatto perdere il controllo della sua automobile schiantandosi sulla recinzione ferroviaria.

Un botto tremendo. Il 57enne è rimasto ferito e portato in pronto soccorso da una ambulanza, con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita. La Panda non avuto nessun impatto con la Toyota.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i binari dai detriti e rimuovere la vettura rimasta in bilico. Il conducente viaggiava da solo. Un lungo lavoro per i pompieri, andato avanti per una ora. Nessun treno è stato fatto transitare durante le operazioni.

Sul posto anche la polizia locale che si è occupata dei rilievi. Bisognerà accertare se l’immissione in quel punto sia consentita.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 320, nelle vicinanze dell’istituto Santo Stefano (Villa Adria). I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto sfondato liberando poi la strada e i binari. Intervenuta anche la Polfer che ha provveduto a far bloccare il transito dei treni. Il conducente della Toyota è stato sottoposto ad alcoltest ma risultato negativo. Per il ferito ci penserà l’ospedale. I treni hanno ripreso a circolare dopo le 14.30.

Marina Verdenelli