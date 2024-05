Screening gratuiti, via alle prenotazioni

Si aprono da domani le prenotazioni per la tre giorni di screening gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.

È questa la nuova iniziativa promossa dal Gruppo Amici per lo Sport del presidente Tarcisio Pacetti (in foto), grazie alla decisiva collaborazione con l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, l’Inrca e la Lilt. Il programma di ‘Prevenzione Badiali 2024’, dedicato alla memoria del pallavolista falconarese prematuramente scomparso nel 1988, prevede screening gratuiti dermatologici e senologici, per persone di età a partire dai 18 anni, che si terranno alla Pinacoteca francescana di piazza Sant’Antonio. Le giornate del 9 e 10 maggio saranno dedicate alla dermatologia, mentre l’11 maggio sarà la volta degli specialisti in senologia. È obbligatoria la prenotazione per sottoporsi alle visite, nei seguenti orari: dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18 (per dermatologia); dalle 9 alle 13 dalle 14.30 alle 18.30 (per senologia). Da domani sarà possibile iscriversi allo screening, attraverso il sito www.gruppoamiciperlosport.it.