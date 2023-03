Scritte naziste sui muri: è polemica

Diversi muri imbrattati con scritte ingiuriose contro gli avversari calcistici in spray nero. Scritte con insulti, parolacce e simboli ingiuriosi, oltre che richiami di matrice nazista. "La rivalità sportiva e campanilistica c’è stata sempre, ma nel 2023 sarebbe il caso di farsela finita con queste cose. Individuare i responsabili e farli ripulire", afferma il consigliere comunale Marco Cingolani. "Come ultras Osimo ci sentiamo di prendere le distanze da quanto accaduto a Castelfidardo – dicono gli ultras in una nota -. Solo ieri siamo venuti a conoscenza di scritte che non hanno niente a che vedere con il mondo ultras e che sono lontane dai nostri ideali. La rivalità sportiva è fuori dubbio, così come i nostri ideali. La politica è sempre rimasta fuori. Chi è con noi sa che dovrà sostenere solo i colori giallorossi. Chi ha sbagliato verrà fuori".