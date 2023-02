"Scrittori in classe", il premio va a Castelfidardo

La classe IV C della Scuola primaria Castelfidardo Mazzini di Castelfidardo è stata premiata come vincitrice del concorso “Scrittori di Classe”, promosso da Conad e giunto alla sua nona edizione. La classe IV C è stata nominata tra i 12 vincitori a livello nazionale del progetto, che ha coinvolto in questa edizione oltre 27mila classi appartenenti a quasi 9mila scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato 7.500 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale.