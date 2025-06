Problemi per il percorso pedonale: "Ma il sentiero sarà pronto entro il 2027"

Uno dei temi affrontati nel corso della conferenza stampa quello della realizzazione del percorso pedonale, da tempo sollecitato da cittadini ed operatori, che dovrebbe unire la parte alta della baia alla parte sottostante. Alla domanda formulata dal Carlino ha risposto il dirigente del’Area Urbanistica Claudio Centanni che ha precisato come al momento vi sono delle difficoltà legate all’ambiente che dovranno essere superate. Comunque da qui al 2027 il sentiero dovrà essere realizzato. La progettazione è affidata e l’importo dei lavori si aggira su un milione di euro. Il progetto rientra nel programma che prevede anche la riqualificazione degli ex Mutilatini le cui opere sono previste dalla strategia territoriale di Portonovo, formalizzata dalla Regione Marche nel marzo del 2024. La quota assegnata ad Ancona è composta da un finanziamento di 5,6 milioni di Euro dei fondi europei FESR e FSE e si colloca all’interno delle risorse regionali per gli investimenti integrati ITI.