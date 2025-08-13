Scuole, corsa contro il tempo per i lavori

Con la prima campanella di settembre tante le novità per studenti e docenti tra cantieri in via di conclusione e traslochi temporanei. Mentre è in atto una corsa contro il tempo, sono stati appena terminati i lavori di manutenzione straordinaria piano primo dell’ex seminario vescovile per ospitare gli alunni della scuola secondaria di primo grado Federico II visto il cantiere di ristrutturazione (adeguamento sismico, antincendio e impiantistico per 4 milioni di euro) avviato nel plesso di piazzale San Savino.

E’ stata prevista una doppia navetta e una spesa che sfiora gli 80mila euro per il trasferimento, col nuovo anno scolastico, della scuola media Federico II dalla sede storica di Piazzale San Savino, interessata dai lavori, a quella provvisoria dell’ex seminario di via Lorenzo Lotto (da dove nel frattempo usciranno gli studenti della secondaria di primo grado Lorenzini, qui da oltre dieci anni, destinati al nuovo plesso di via Schweitzer dove si sta per chiudere il cantiere).

Saranno quasi 300 studenti e studentesse che dovranno spostarsi dalla Federico II. Per la causa la Giunta Fiordelmondo ha stanziato 78mila euro che serviranno a garantire un servizio quotidiano di bus navetta da e per la sede temporanea di via Lotto.

Un "servizio bus navetta gestito da Atma attraverso l’utilizzo di due bus, per 205 giorni annui, con quattro corse al giorno, con l’obiettivo di agevolare la frequenza scolastica degli alunni che non usufruiscono dello scuolabus o le cui famiglie non possono effettuare l’accompagnamento nella sede provvisoria di via Lotto. Jesiservizi s.r.l., concessionaria del servizio di trasporto scolastico, non ha la possibilità di garantire l’attivazione del servizio straordinario".

Il servizio sarà attivato già dalla prima campanella il 15 settembre. Dovrebbero essere 200 gli studenti che quotidianamente ne faranno ricorso.

Nel cantiere per la nuova Lorenzini fervono anche in questi giorni i lavori. Si conta di inaugurarla proprio con la prima campanella. O almeno questo è l’obiettivo su cui l’Amministrazione comunale si è spesa "per recuperare il tempo perduto nel corso degli anni passati".

Una storia lunga un decennio: era il 2014 quando alunni ed insegnanti vennero trasferiti al seminario di via Lotto. L’ampio complesso, oltre ad una palestra (che il pomeriggio verrà messa a disposizione delle società sportive) è dotato di una sorta di teatro, la cosiddetta "agorà", uno spazio interno destinato ad aula magna per attività collettive.

