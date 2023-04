Sda, i dipendenti in sciopero per due ore

"Chiediamo una rivalutazione della trasferta, un indennizzo per il maneggio di denaro e sicurezza del magazzino su cui operiamo". Così ieri mattina i lavoratori della sede jesina Sda di via Carotti in sciopero per due ore ieri mattina, come la gran parte di quelli degli altri stabilimenti italiani. Una quarantina tra corrieri, facchini, magazzinieri e impiegati di Sda, azienda del Gruppo Poste italiane. "Si è interrotta la trattativa nazionale – spiegano - che andava avanti da due anni e non abbiamo alcuna risposta. C’è totale indifferenza. Chiediamo tutele anche per i lavoratori in appalto". Sfiducia ma anche speranza in nuove condizioni di lavoro. "L’adesione altissima allo sciopero (85% a Jesi mentre la media nazionale è dell’80%, ndr) - sottolineano le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti - è un messaggio forte e chiaro a Sda e Poste italiane a cui chiediamo di riprendere al più presto la trattativa in modo serio per arrivare a un accordo di secondo livello nazionale di filiera. Se al contrario prevarrà un atteggiamento indifferente proseguiremo con la mobilitazione in questa difficile vertenza".