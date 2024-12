Sedici detenuti di Barcaglione faranno gli stage da cuochi

Sedici detenuti del carcere di Barcaglione svolgeranno stage esterni da cuochi in altrettante aziende dopo un corso di formazione di 600 euro concluso all’interno dell’istituto circondariale. È solo uno dei progetti finalizzati al reinserimento a fine pena nella società promossi dal Garante delle Marche per i diritti della persona, Giancarlo Giulianelli, che spaziano dalla formazione, anche di livello universitario, alla pet therapy, l’aromaterapia, la coltivazione di orti, esperienze e corsi di musica, poesia, cinema e teatro, anche come componenti di giuria in concorsi e manifestazioni di altissimo livello. "In un anno particolarmente difficile per il sistema carcerario - ha detto Giulianelli nel corso di una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla situazione carceraria nelle Marche ma soprattutto dei progetti portati avanti dal Garante -, è motivo di enorme soddisfazione aver favorito il recupero sociale e la formazione dei detenuti e degli internati della Rems (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ndr), aver agito per contrastare il disagio psichico, aver creato le condizioni per aumentare i momenti di affettività e familiarità è motivo di enorme soddisfazione". Merito e ringraziamento particolare alle aziende, "perché non è così semplice, ci sono molti pregiudizi e stiamo cercando di incrinarli ed abbatterli". "Occorre anche lo sforzo della magistratura di sorveglianza per consentire l’attività di stage e dunque l’uscita del detenuto dal carcere".