Semaforo fuori uso. Occhio all’incrocio

Disagi a non finire lungo via Cesanelli, all’intersezione con via Baldelli dove, giurano alcuni falconaresi, l’impianto semaforico è fuori uso da lunedì 23 dicembre. Due giorni fa, con una nota, il Comune ha annunciato che il semaforo "è stato danneggiato a causa del maltempo durante le festività natalizie e proprio perché chiusa in occasione del Natale l’azienda fornitrice non ha potuto ricevere e quindi evadere l’ordinazione dei pezzi sostitutivi. Agli automobilisti si raccomanda la massima prudenza".