Semaforo per i pedoni a Fiumesino: si parte

Un sospiro di sollievo per gli abitanti di Fiumesino. Dopo interminabili interlocuzioni e tempi che, inevitabilmente, si sono allungati, domattina partiranno i lavori per la realizzazione del semaforo a chiamata lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’abitato di fronte alla raffineria, per mettere in sicurezza l’attraversamento dei pedoni dopo i numerosi incidenti, talvolta anche mortali. L’iter, come si diceva, è stato complesso, in quanto è servito un confronto articolato con Anas, poiché l’impianto sorgerà appunto sulla strada statale. Il sindaco Stefania Signorini si è spesa in prima persona per questo risultato. L’impegno delle Istituzioni si è fatto ancora più stringente dopo la scomparsa di Fatma Ben Frej, la mamma travolta da un’auto mentre tornava a casa dalla spesa insieme alla figlia nel gennaio 2022. Ad oggi era arrivata soltanto una nuova pensilina degli autobus. "Abbiamo dovuto superare tante criticità per realizzare il nuovo attraversamento – ha riconosciuto Signorini – ma la volontà di portare a termine questa importante opera non è mai venuta meno. L’incidente del 2022 ha infatti messo in evidenza in modo drammatico la pericolosità della Statale Adriatica nel tratto che costeggia l’abitato di Fiumesino, dove si fermano i mezzi pubblici che per molti residenti sono l’unico mezzo di trasporto. Per decenni i referenti di Anas non hanno accolto le richieste delle amministrazioni per un attraversamento in sicurezza. Sembrava una missione impossibile. Poi però hanno compreso le mie preoccupazioni e quelle degli abitanti, che da tempo chiedevano provvedimenti per attenuare i rischi cui i pedoni sono sottoposti". Oltre all’attraversamento, commissionato dal Comune, Anas si è fatto carico anche di parte della spesa per il semaforo. Tra domani e sabato attenzione alla viabilità: senso unico alternato, per consentire i lavori di scavo e posa dei cavi che alimenteranno il dispositivo.

gi. gia.