Sestari, oltre al campo c’è anche la solidarietà

Indossa, con orgoglio, la casacca della Nazionale italiana di futsal femminile. Ma non dimentica affatto le sue radici, il suo Paese natio. Quel Brasile dove oggi continuano a vivere i familiari.

E allora la risposta più bella, tutto cuore, di Ana Carolina Sestari, portiere dello Stilcasa Costruzioni Falconara, è senza dubbio quella parata nel segno della solidarietà: una lotteria di beneficenza per aiutare le popolazioni dello Stato di Rio Grande do Sul, flagellate dalle alluvioni dell’ultima settimana. Il progetto ha preso il via domenica scorsa, nel pre-partita tra Vip e Falconara, gara-1 dei quarti di finale Scudetto, poi vinta 5-7 dalle marchigiane.

È bastato un input di Ana all’avversaria in campo, ma amica fuori Balardin: "Le ho detto ‘dobbiamo fare assolutamente qualcosa per sostenere la nostra gente’ e in neppure mezz’ora abbiamo trovato le adesioni di una ventina di giocatrici – spiega Sestari –, che hanno messo a disposizione le loro magliette da gioco. E non sono soltanto di serie A. Venderemo dei biglietti, poi nelle prossime settimane ci sarà un’estrazione. Tutto il ricavato verrà destinato alle famiglie brasiliane. In pochi giorni abbiamo già raccolto mille euro".

E pensare che la prima mano è arrivata proprio da quella città che, nel settembre scorso, l’ha accolta a braccia aperte, Falconara: "Mi hanno avvertita che, quando l’annuncio della ‘riffa’ è stato pubblicato, molti tifosi hanno aderito comprando il loro ticket. Ero a fare la spesa in quel momento, mi sono commossa", prosegue. Gli occhi si fanno lucidi anche quando pensa alla catastrofe brasiliana. Acqua e fango hanno spazzato via storie, ricordi, vite.

Stando agli ultimi bollettini della Protezioni civile, almeno 90 morti, oltre 130 dispersi e più di 200mila sfollati. Senza contare i disagi per elettricità e acqua potabile, le infrastrutture danneggiate, case, scuole ed edifici distrutti.

"Tantissime persone hanno perso tutto, colpite da questa catastrofe", ricorda Sestari. Per aiutarla, si possono richiedere informazioni attraverso i suoi social o tramite la società Stilcasa Costruzioni Falconara. Che, per la sfida di venerdì, ore 19, al PalaBadiali, gara-2 contro le venete, proporrà anche una raccolta fondi ad hoc per canalizzare ulteriori offerte al progetto della campionessa e delle sue compagne.

Un motivo in più per essere presenti: "Ci aspetta una partita molto più difficile di quella di domenica – il pensiero del numero uno delle Citizens –. Noi ce la metteremo tutta per andare in semifinale, per loro sarà una partita della vita per tenere aperta la serie. È comprensibile". Ma si giocherà anche con un pensiero rivolto al Brasile, che cerca di rialzarsi dopo la calamità.

Giacomo Giampieri