Sfida Giana-Mantova: curiosità a Gorgonzola (MI)

GORGONZOLA (Milano)

La sfida tra Giana e Mantova si preannuncia una delle più interessanti tra quelle che questa sera chiuderanno il primo turno infrasettimanale del girone A di serie C. Entrambe le contendenti, infatti, sono intenzionate a raccogliere punti preziosi, con i milanesi che sono decisi a cancellare la sconfitta patita nell’anticipo di venerdì 15 con l’Atalanta Under 23, mentre i virgiliani puntano a far proseguire la positiva partenza che li ha proiettati nelle prime posizioni. Per quel che riguarda i biancazzurri di mister Chiappella, in particolare, l’obiettivo è quello di offrire un’attenzione particolare alla fase difensiva dopo che sono state concesse alcune occasioni di troppo agli atalantini.

Lu.Ma.