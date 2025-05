Sfilata di moda al "GreenLoop festival"

Seconda giornata per il ‘GreenLoop Festival’ di Morro D’Alba. Oggi (ore 19) è previsto l’evento clou, la sfilata di moda sostenibile proposta dal Collettivo Moda Consapevole lungo il suggestivo camminamento della "Scarpa", trasformato per l’occasione in una passerella dedicata alla sostenibilità, all’inclusività e all’artigianalità consapevole. In serata il centro storico di Morro si trasformerà in un palcoscenico per ospitare la Circular Night, spettacolari esibizioni di AerialHoop e Poldance con gli atleti di Asilestudio di Jesi, e balli popolari con il gruppo Danzintondo. A fine serata dj set degli Anticyclone, due giovani talenti campani che suonano musica elettronica alimentata da un pannello solare da loro progettato e costruito. Alle ore 17.30, all’Enoteca, secondo aperitivo circolare ‘Rivesti la Moda’, con Alessandra Gallo (Fashionable Green) e Francesca Bracalenti (Confartigianato), che approfondiranno le alternative alla ‘fast fashion’.