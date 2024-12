Show di Capodanno. Dal giardino segreto alla Berlino anni Venti

Per chi vuole un’esperienza particolare da vivere l’ultimo giorno dell’anno, due proposte esclusive di The Begin Hotel dell’imprenditore Guido Guidi (nella foto): Al SeeBay di Portonovo per chi cerca l’eccentricità e al SeePort per chi cerca un’intimità raffinata. In entrambe le strutture la serata sarà aperta da una cena di gala firmata dall’executive chef Paolo Antinori, noto per il suo approccio innovativo e rispettoso della tradizione, che presenterà un menù che trasforma ogni piatto in una sorpresa.

Al SeeBay il tema sarà il "Gala Out of the Box" con La Bottega degli Artisti, una compagnia proveniente dai teatri più prestigiosi di Roma, che trasporteranno gli ospiti nella Berlino degli anni Venti grazie a performance di burlesque e musical in una atmosfera intima e ricercata. Artisti eclettici e musica selezionata da un DJ allieteranno gli ospiti sino all’alba del nuovo anno.

Al SeePort la straordinaria scenografia, allestita nel Ristorante Ginevra, immergerà gli ospiti in un incantevole "Secret Garden" dove potranno vivere un’ambiente magico in cui ogni dettaglio è stato curato per stupire e incantare con essenze profumate, musiche sofisticate e tessuti pregiati che faranno da cornice ad una serata unica ed indimenticabile.

Divertimento e incanto, lusso e mistero per guardare ad un anno che sia migliore per tutti.