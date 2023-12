Show per ragazzi, al via il cartellone

Si apre questo pomeriggio (ore 18) al Teatro Sperimentale di Ancona il cartellone di spettacoli per ragazzi promosso da Marche Teatro, con la storica compagnia del Teatro del Canguro. Il primo dei cinque appuntamenti in compagnia di alcune tra le più prestigiose compagnie italiane di teatro per i ragazzi è con ‘Poco più in là’, lavoro firmato dalla storica Compagnia Teatro Gioco Vita. Adatta a un pubblico di età compresa tra i 4 e i 7 anni, la rappresentazione è tratta dall’opera dell’autrice coreana Suzy Lee, Premio Hans Christian Andersen 2022. La regia è di Valeria Sacco, l’adattamento teatrale di Marco Ferro e Valeria Sacco, mentre le sagome sono realizzate da Nicoletta Garioni, ispirandosi ai disegni della stessa Suzy Lee. Gli interpreti sono Alice Conti e Andrea Coppone. Info e biglietteria: 071.82805 e teatrodelcanguro@marcheteatro.it.