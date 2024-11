Si celebra la pop art tra Keith Haring, Banksy e l’allievo di Warhol

Dopo il successo del concerto di mercoledì sera, con il duo Rebi Rivale e Paola Selva, arrivano a Magazzino Muse di Ancona artisti di tutta Italia per la mostra "Pop art e OLTRE", curata dalla direttrice artistica della Galleria di via degli Aranci, Maria Antonietta Scarpari, insieme al gallerista romano James Castelli. "La pop art sta progressivamente rifiorendo, sia nelle grandi aste di arte contemporanea sia tra gli artisti, che spesso rivisitano, ripropongono e attualizzano le modalità pop. C’è una predilezione per questo genere di arte caratterizzato da colori vivi, forti contrasti, immagini semplificate, fino a diventare quasi primitive. Dietro questa modalità espressiva immediata, si cela una forte critica sociale – commenta Scarpari – Come se l’apparente ingenuità pittorica potesse giustificare una grande protesta, una ribellione che viene da dentro. Un modo diverso di vedere la realtà: le star diventano miti, divinità, icone come Marilyn Monroe che fu celebrata da Andy Wharol, fino a Amy Winehouse. Tutto viene rivisto e rimasticato dall’arte pop e viene riproposto nella sua essenza. Anche il consumismo – continua lei – con gli oggetti che assumono un valore estetico loro proprio, affondando dunque la nostra corsa folle al consumismo crescente. Avremo alcuni pezzi della pop art delle origini: dai due Keith Haring a tre opere di Mark Schwartz (che vive nelle Marche e che mosse i primi passi al fianco di Andy Warhol), passando per un Banksy", evidenzia Scarpari. L’appuntamento è per domani, alle 18. Ingresso libero.