Si ride al Torquis, c’è Dado con il suo "Non vedo non sento e straparlo" Il comico Dado porta al Teatro Torquis di Filottrano il suo nuovo spettacolo 'Non vedo, non sento e straparlo', un mix di battute esilaranti e soliloqui veloci che raccontano la vita con ironia. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della comicità.