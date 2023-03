Si schianta contro un cinghiale Paura per una ragazza ventenne

Procede sulla Provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato quando si trova davanti un cinghiale che ha avuto la peggio dallo scontro. È accaduto mercoledì poco dopo le 19 vicino al passaggio a livello di Marischio. Grande spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la conducente dell’utilitaria, una ventenne residente nel Fabrianese che ha allertato subito i soccorsi. L’ungulato, deceduto praticamente sul colpo, è finito contro la portiera sinistra della vettura danneggiandola in maniera importante. La giovane donna stava percorrendo il rettilineo poco illuminato della Provinciale, la zona che dal quartiere Borgo di Fabriano conduce a Marischio, Melano e anche a Sassoferrato quando, improvvisamente, ha avvertito un rumore sordo provenire dalla sua sinistra. Un impatto notevole che la ragazza avrebbe tentato di evitare non appena si sarebbe accorta, con la coda dell’occhio, di quell’ombra scura. Per lei fortunatamente solo tanto spavento e nessuna conseguenza fisica. Non è stato nemmeno necessario il trasporto al pronto soccorso. Vista la velocità di percorrenza di questo tratto le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Sul posto la polizia locale e il corpo forestale per la rimozione della carcassa. Non è certo la prima volta che accadono incidenti simili in zona e in tutta la periferia Fabrianese. Di recente scontri tra auto e cinghiali sono avvenuti anche lungo la strada Berbentina, a Sassoferrato. Nella città della carta, inoltre famiglie di cinghiali vengono avvistate ormai costantemente anche in pieno centro abitato, così come in periferia. sa. fe.