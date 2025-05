Si schianta su un’auto e poi finisce contro una cabina elettrica: ferito

Incidente spettacolare ieri mattina in via Rossini, all’incrocio con via Cimarosa, in località Fornaci. Un anziano al volante di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, si sarebbe dapprima scontrato con un’auto condotta da una ragazza e nella carambola è finito addosso a una cabina dell’Enel bordostrada per finire la corsa contro la macchina in sosta di un residente. Tanta la paura.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento osimano per mettere in sicurezza le vetture coinvolte e l’area. L’uomo è rimasto ferito in maniera lieve. Presente una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per gestire il traffico interrotto e i tecnici dell’Enel per ripristinare l’energia elettrica saltata in tutta quella parte di quartiere.