Si va alla scoperta dei meccanismi del giallo con Aloisi e Manzi

Un interessante appuntamento online firmato Navigando Parole di Ancona domani (ore 21.30).

I protagonisti saranno la scrittrice Maria Elisa Aloisi, vincitrice del Premio Tedeschi del Giallo Mondadori, e Giorgio Stefano Manzi, colonnello dei Carabinieri e criminologo. Quali sono i momenti cruciali della trama di un romanzo giallo? Quali sono i suoi meccanismi caratteristici? Sono alcune delle domande a cui cercherà di rispondere l’incontro. Si discuterà, ad esempio, di come la logica deduttiva che pervade la stesura di un romanzo giallo sia intimamente legata alla psicologia investigativa.

D’altronde il primo ad affermarlo fu proprio Sir Arthur Conan Doyle: ‘Pensai di cimentarmi in una storia in cui il protagonista trattasse il crimine come il Dottor Bell, in cui è la scienza che si sostituisce al caso. Il risultato fu Sherlock Holmes’. Un’iniziativa dedicata a tutti gli scrittori e agli appassionati del genere giallo d’investigazione. Decisamente ‘qualificati’ gli ospiti della puntata. Maria Elisa Aloisi è anche curatrice della collana OdisseaCrime di DelosDigital, nonché avvocato penalista. Giorgio Stefano Manzi è docente di Tecniche investigative e curatore degli insegnamenti di Criminologia e psicologia investigativa. Navigando Parole è una realtà che opera sul Web (YouTube, Instagram e Facebook) impegnandosi a divulgare la letteratura attraverso interviste agli autori (emergenti e conosciuti), audio recensioni di libri e video formativi sulla scrittura.