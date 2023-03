Silvetti presenta il programma della coalizione di centrodestra

Elezioni comunali 2023, Daniele Silvetti, candidato di centrodestra presenta il suo programma condiviso con le forze che lo sostengono. L’appuntamento è fissato per questa mattina all’auditorium della Fiera della Pesca dove l’attuale presidente del Parco del Conero entrerà nel dettaglio della sua eventuale azione di governo qualora l’elettorato anconetano deciderà di premiarlo il 14 e 15 maggio prossimi e poi, eventualmente, al ballottaggio del 28-29 maggio. Sei le liste complessive e i simboli che compariranno sulle schede elettorali. Oltre a ‘Silvetti Sindaco’, personale del candidato, ci sarà l’atra civica ‘Rinasci Ancona, civici e solidali’, l’Unione di Centro di Ancona e poi i tre maggiori partiti: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. La presentazione delle liste avverrà in un secondo momento, i lavori sono ancora in corso, e con ogni probabilità Silvetti si prenderà tutto il tempo per sistemare le caselle ancora da assegnare. Il problema non riguarda la sua lista, quanto alcune delle altre la cui chiusura appare più complessa.