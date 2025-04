Simone Saltarelli: due podi al debutto, ora punta alla 24 Ore di Le Mans

Simone Saltarelli dubutto ok, ora si pensa al Mito Le Mans. Il motociclista senigalliese, che nel 2025 compirà 40 anni ma non ha alcuna intenzione di scendere dalla moto, ha iniziato lo scorso fine settimana la stagione 2025 conquistando due podi, un secondo e un terzo posto, nel debutto nel campionato italiano velocità Production Bike, sul circuito di Misano Adriatico. Saltarelli quest’anno ha a disposizione un team ufficiale e non nega le sue ambizioni non soltanto nel tricolore Production Bike ma ancor più nel campionato mondiale Endurance che prenderà il via il 17 aprile subito con la gara più prestigiosa e storica, la leggendaria – sia nella prova in auto che in quella in moto – 24 ore di Le Mans, la cui prima edizione si è corsa addirittura nel 1923.

"Dopo un mese di test finalmente il debutto – sottolinea il pilota senigalliese – Soddisfatto? Diciamo di sì. Due podi per iniziare certo non è male, poi è chiaro si punta sempre a vincere, ma la due giorni ha avuto comunque un gran bel sapore. Purtroppo nella gara di domenica ho rischiato di finire addosso a un pilota e per evitarlo ho perso un paio di secondi che non mi hanno permesso di giocarmi la vittoria. Pur essendo in un team ufficiale abbiamo soltanto un mese di prova alle spalle, ma siamo all’inizio e per ora va decisamente bene così. Devo ancora conoscere la mia nuova Aprilia al meglio, ma è normale, quest’anno ci sono state tante novità. Tra una settimana partirò per Le Mans per la 24 ore, prima prova del Mondiale Endurance, dove si correrà tra il 17 e il 20 aprile. Sarà un’avventura fantastica col mio team (il Revo, lo stesso con cui disputa il campionato Production Bike), e sempre con una Aprilia ufficiale, pur con una moto diversa". In sella a una moto di tale livello, il senigalliese non nasconde il sogno di un colpaccio in quella che è la gara di durata più prestigiosa al mondo.

a. p.