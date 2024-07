Simple Minds, Senigallia si tuffa nel sound. In migliaia al concerto, tutti a caccia di selfie

È arrivata in città poco prima del concerto la leggendaria band scozzese che si è esibita a Senigallia dove ha fatto tappa il Global Tour 2024, una tour mondiale che li porterà a suonare davanti a più di un milione di persone. Uno dei concerti più attesi, che già da mesi ha fatto registrare il sold out. Scattata sui social la ricerca dei biglietti dell’ultim’ora, ma trovare un biglietto per assistere a uno dei concerti più attesi è stata per alcuni una vera e propria impresa. Piazza Garibaldi off limits in attesa dell’arrivo d Jim Kerr e compagni che hanno preferito non soggiornare in città, ma ripartire subito dopo lo spettacolo. Viaggiano a bordo di un autobus dotato di ogni confort e raggiungono le tappe dei concerti all’ultimo momento per evitare l’assedio dei fans. È stato così anche per la spiaggia di velluto, dove sono rimasti delusi quanti non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto e speravano di vedere la band almeno da lontano.

Posti a sedere numerati, per i diversi settori disponibili, impossibile vedere lo spettacolo se sprovvisti di bigletto. Un viaggio nel tempo attraverso i successi intramontabili di una delle band più iconiche degli anni Ottanta e Novanta. In scaletta i brani più celebri. L’ultimo album in studio, dal titolo Direction of the Heart, il 19esimo in carriera, è uscito nell’ottobre 2022. Il gruppo, nell’attuale assetto, è composto da Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce). In circa quarantacinque anni di carriera i Simple Minds hanno venduto circa 60 milioni di dischi in tutto il mondo. Uno spettacolo nello spettacolo dove a fare da cornice al palco, dove la coreografia era una pioggia di luci che si alternavano sulle note dei musicisti della band che con le sue canzoni ha fatto ballare e innamorare intere generazioni. Canzoni in ordine sparso spaziando su un ampio repertorio che non ha disatteso le aspettative dei fans che da mesi attendevano di poter partecipare al concerto. Un’occasione irripetibile per la spiaggia di velluto che aveva annunciato l’appuntamento lo scorso inverno. Un assaggio, a ottobre uscirà New Gold Dream Live, una celebrazione dei 40 anni del disco originale. "I concerti sono la linfa vitale dei Simple Minds, è il luogo in cui noi e il nostro pubblico prendiamo vita e vigore attraverso la musica. A distanza di quattro decenni da quando siamo partiti, questo tour globale dimostrerà che i Simple Minds sono ancora vivi e pronti a spaccare" - le parole di Jim Kerr – E domani in piazza Garibaldi un altro imperdibile appuntamento, perché i Pooh tornano sulla spiaggia di velluto dopo otto anni dalla loro ultima esibizione in città.