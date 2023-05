"Situazione scuole, la giunta chiarisca"

"Ho chiesto che nel prossimo consiglio comunale sia discussa una mozione per impegnare la Giunta a un’assemblea pubblica sullo stato delle scuole e dei lavori". Così il consigliere Lorenzo Armezzani che nei giorni scorsi aveva acceso i riflettori sulla scuola Mazzini che il prossimo anno scolastico dovrà traslocare per lavori. L’Amministrazione comunale ha confermato il progetto approvato e finanziato dalla precedente giunta Santarelli, di adeguamento sismico della scuola Mazzini che dovrebbe completarsi in un anno. Non è ancora stato comunicato dall’amministrazione comunale dove saranno traslocati alunni ed insegnanti, rumors parlano del Seminario. Sono stati stanziati 100mila euro per il trasloco che salvo contrattempi dovrà durare un anno poco più. Nell’ultimo consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta ha dichiarato che sarebbe stata bandita una manifestazione di interesse rivolta a privati la quale è in corso e pubblicata sulla rete civica.

sa. fe.