Sorpresa, tutti in gita con la polizia

Studenti alle Grotte di Frasassi insieme alla polizia. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Educhiamo Insieme alla Legalità", intrapreso all’inizio anno scolastico dalla questura di Ancona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. la gita risale a lunedì e ha visto protagonista la scuola primaria dell’istituto comprensivo "Augusto Scocchera". Affrontate le tematiche di educazione alla legalità previste per gli alunni delle classi elementari, con l’intento di approfondire il tema del rispetto dell’ambiente, previsto dall’Agenda 2030, come riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile del pianeta, considerati gli eventi climatici che hanno interessato le Marche e le regioni limitrofe. Personale della polizia ha accompagnato gli alunni della scuola "Maria Montessori" con un autobus dell’amministrazione, partito alle 8 dal monumento del Passetto, con il fine istituzionale di far conoscere la Polizia di Stato alle nuove generazioni.