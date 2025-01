Sorpreso dagli agenti con 30 grammi di droga: "E’ per uso personale"

Quand’è stato sorpreso con 30 grammi di sostanza stupefacente avrebbe riferito agli agenti che erano per "uso personale". Il risultato: la stessa sostanza sequestrata e presto analizzata, lui – un 40enne di Maiolati Spontini – denunciato a piede libero. È l’ultimo intervento effettuato dalla Polizia locale di Jesi in via dell’Esino, dove una pattuglia stava effettuando un controllo. A bordo strada, un’auto sospetta. All’interno l’uomo con altre due persone, tutte gravate da precedenti. E in effetti, il soggetto è stato pizzicato con la droga, che ha dichiarato essere di sua proprietà per uso personale.