Spaccio, finisce nei guai un 21enne La cocaina era nascosta in casa

Pusher ventunenne trovato dai poliziotti con la cocaina e duemila euro in contanti: denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel fine settimana i poliziotti della questura di Ancona, in collaborazione con il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Jesi, a conclusione di un’attività investigativa, hanno eseguito due perquisizioni domiciliari a carico di un 21enne di origini dominicane, residente a Jesi. Dopo numerosi pedinamenti e appostamenti gli investigatori, nella mattinata di venerdì scorso, hanno eseguito una prima perquisizione domiciliare nell’appartamento di residenza del giovane. In quella circostanza, nascosta in una mensola all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno trovato una dose di cocaina e un ritaglio in cellophane. A quel punto la perquisizione è stata estesa nella seconda abitazione dell’indagato, dove sono stati trovati altri quattro involucri di cocaina e attrezzatura destinata al confezionamento e allo spaccio della droga.

Oltre a questo i poliziotti hanno trovato duemila euro in contanti in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. A fronte degli inequivocabili indizi, il giovane dominicano è stato denunciato dai poliziotti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni e settimane in chiave preventiva di ogni tipo di reato.

sa. fe.