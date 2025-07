Sparatoria dopo la fuga: altre accuse

Rischia di finire a processo anche per il falso della targa clonata il 57enne osimano fuggito dall’inseguimento dei carabinieri il 6 marzo del 2023 e culminato con una sparatoria a Posatora dove rimase gravemente ferito. L’uomo, che per il colpo di proiettile preso in basso sulla schiena ha subito un intervento e ha perso un rene, aveva attaccato sopra la vera targa della sua automobile, una Polo Volkswagen, un’altra targa che risultava di una Fiat Panda di una donna dell’Emilia Romagna. Avrebbe fatto un clone. La Procura aveva contestato un illecito amministrativo ma ora la gip Sonia Piermartini, a cui è ricorsa l’avvocato Elisa Gatto, che difende il carabiniere che ha sparato il colpo (per cui si procede a parte e rischia un processo per lesioni per eccesso colposo dell’uso dell’arma falsità ideologica e depistaggio), ha disposto l’imputazione coatta per il falso a carico dell’osimano. Quella notte girava senza libretto di circolazione quindi, contestava la difesa, era a conoscenza della targa falsa che aveva. Un tassello importante sulla modalità della fuga che poi portò il militare a sparare per fermarlo. Ora la Procura dovrà contestare l’imputazione. L’avvocato Gatto si era opposta ad una richiesta di archiviazione formulata dalla Procura, sempre a carico dello stesso imputato, per lesioni (contro i carabinieri rimasti feriti nell’inseguimento) perché ritenuto dal pm assorbito dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, e per la droga trovata in auto perché in modica quantità. Per la sostanza stupefacente, una boccetta di metadone, la gip ha disposto ulteriori indagini.

