Sul palco il rock e la goliardia di "Io e i Gomma Gommas"

E’ una delle più divertenti e scanzonate band marchigiane. Stiamo parlando di Io e i Gomma Gommas, che si esibiranno questa sera (ore 21.30, ingresso libero) in piazza del Comune a Osimo. Velocità, melodia, rock’n’roll e soprattutto tanta goliardia. Sono le parole d’ordine della band osimana nata nel 2002 sulla scia degli americani Me First and the Gimme Gimmes. La formazione è un vero concentrato di divertimento, tecnica e pazzia. Se decidete di andare a un loro concerto il consiglio è quello di indossare scarpe comode, perché sarà molto difficile riuscire a resistere al ritmo delle canzoni storiche italiane rivisitate in una chiave assolutamente trascinante. Durante i live, loro indiscutibile punto di forza, Io e i Gomma Gommas non si risparmiano e danno fondo a tutte le loro energie, creando un riuscito mix di beat, punk e rock’n’roll. In questi anni le loro canzoni sono state utilizzate da trasmissioni come ‘Lucignolo’, ‘Verissimo’, ‘Studio Aperto’ e ‘Talent 1’ (Italia 1, Canale 5). Nel 2009 hanno partecipato al Lamezia Demofest, evento di Demo Rai Radio 1, dopo che a febbraio la stessa popolare trasmissione aveva mandato in onda (caso unico) ben sei loro canzoni di seguito senza interruzioni.