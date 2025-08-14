"Concerto a quattro" nell’abbazia. Viaggio nella musica del ’600 e ’700

Si conclude oggi (ore 19) con un concerto nell’affascinante cornice dell’abbazia Santa Maria di Moie il progetto ‘Early Music Experience’, a cura dell’Accademia Dorica, inserito nella rassegna ‘Venti d’estate’. ‘Concerto a quattro’, questo il titolo, è un affascinante viaggio nella musica strumentale italiana tra Seicento e Settecento, attraverso opere che incarnano l’evoluzione del gusto, della scrittura e dell’espressività. Da Dresda a Venezia, il concerto mette in luce la varietà stilistica e la vivacità inventiva di quattro compositori che, pur diversi per linguaggio e temperamento, condividono una visione teatrale e dinamica della forma musicale. Il programma si apre con due brani di Carlo Farina, la solenne Pavana Tertia e il brillante Capriccio Stravagante, e prosegue con l’intensità drammatica del Concerto a cinque di Tommaso Antonio Vitali. Al centro del repertorio barocco c’è il Concerto in re minore RV 128di Vivaldi, mentre a chiudere il tutto sarà il raffinato Concerto a quattro di Baldassare Galuppi. A esibirsi saranno Alessandro Ciccolini, Riccardo Bottegal, Cristiano Delpriori, Giulio Fratini e Matilde Oppizzi, musicisti affiatati e profondi conoscitori del repertorio antico. L’incasso (offerta libera) andrà a favore dell’associazione ‘Il battito che unisce ETS’.